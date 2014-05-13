拉美汇市：拉美货币兑美元多数走强，因美国零售销售数据疲弱

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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路透圣保罗5月13日 - 拉美货币兑美元周二多数走强，因美国4月零售销售数据疲弱。
美国商务部周二公布：美国4月扣除汽车的零售销售较前月持平(预估为增加0.6%)，4月零售销售较前月增加0.1%(预估为增加0.4%)。
数据降低了美国联邦储备理事会(FED/美联储)提前升息的可能性，美国升息可能损及拉美货币，4CAST的经济学家Pedro Tuesta表示。
巴西雷亚尔兑美元 在过去六个交易日中第五日走强。
巴西央行副总裁佩雷拉(Luiz Awazu Pereira)表示，近期升息幅度“较大”，将扶助压低通胀，使央行决策者将在本月保持利率不变的迹象越来越明显。
墨西哥披索 收复过去两日的失地。哥伦比亚披索 走软，因哥伦比亚财长周二称，财政部计划在外汇市场买入美元，以限制披索强势。 (完)
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路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
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