拉美汇市：拉美货币兑美元多数走强，因美国零售销售数据疲弱

路透圣保罗5月13日 - 拉美货币兑美元周二多数走强，因美国4月零售销售数据疲弱。

美国商务部周二公布：美国4月扣除汽车的零售销售较前月持平(预估为增加0.6%)，4月零售销售较前月增加0.1%(预估为增加0.4%)。

数据降低了美国联邦储备理事会(FED/美联储)提前升息的可能性，美国升息可能损及拉美货币，4CAST的经济学家Pedro Tuesta表示。

巴西雷亚尔兑美元 在过去六个交易日中第五日走强。

巴西央行副总裁佩雷拉(Luiz Awazu Pereira)表示，近期升息幅度“较大”，将扶助压低通胀，使央行决策者将在本月保持利率不变的迹象越来越明显。