拉美汇市：拉美货币全面下挫，因欧元区和美国经济数据疲弱

中国货币市场：MLF意外超量续做保资金面平稳，缴税期压力仍待观察

路透上海4月17日 - 中国银行间市场周一早盘资金面略有收敛，但随后央行意外超量续 做了上周及本周到期的MLF（中期借贷便利），流动性随即转好；不过由于本周进入季度缴 税期规模较大，资金面压力如何仍待观察。 “早上不太行，后来MLF出量以后，银行隔夜都敞开给了。”北京一基金公司交易员称 。 华东一银行交易员亦谈到，本次MLF操作量略超过上周四和本周二的到期量，对稳定短 期市场情绪有明显帮助，也表明虽然货币政策基调中性，但央行保持流动性总量供给基本平 稳的态度未变。 中国央行周一公告显示，今日未进行公开市场逆回购操作，但开展了中期借贷便利(MLF )操作共4,955亿元人民币，其中六个月期1,280亿元、一年期3,675亿元，利率分别较上期持 平在3.05%、3.20%。 北京一银行交易员还表示，央行今日虽进行MLF但逆回购再度暂停，这样的操作组合令 人有些意外，考虑到本周逆回购到期量依旧偏少，预计随后几日央行公开市场操作可能会根 据流动性变化灵活而动，总量够用就不做，收缩明显时也会随时支援。