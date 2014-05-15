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债券 | 2014年 5月 16日 星期五 02:37 BJT

拉美汇市：拉美货币全面下挫，因欧元区和美国经济数据疲弱

路透圣保罗5月15日 - 拉美货币兑美元周四全面下挫，因欧元区和美国经济数据疲弱，抑制了投资人对较高风险资产的兴致。

周四公布的数据显示，欧元区首季经济成长逊于预期，而美国4月工业生产降幅为逾一年半最大。

巴西雷亚尔兑美元 触及逾一周最低，墨西哥比索兑美元 跌至一个月最低。

智利比索 连跌两日，投资人等待周四稍晚的央行利率决定。(完)
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