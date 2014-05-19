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债券 | 2014年 5月 20日 星期二 01:03 BJT

拉美汇市：拉美货币兑美元大多走强，智利比索领涨

路透圣保罗5月19日 - 拉美货币兑美元周一大多走强，但涨幅不大。

智利披索 在拉美货币中升幅最大，兑美元上扬0.46%，报548.2比索。

智利比索在过去10个交易日中大涨了约3.4%。今日智利公布的经济成长数据强于预期，且该国主要出口商品-铜价上扬了约1%。(完)
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