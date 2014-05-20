拉美汇市：拉美货币兑美元下滑，因泰国政局不稳及担心中国经济成长

路透5月20日 - 拉美货币兑美元周二下滑，因泰国政局不稳，且投资人担心中国经济成长，致使对全球风险资产的投资意愿降低。

泰国军方周二称，根据之前宣布的戒严令，支持和反对政府的抗议者都必须待在原地，不可以游行，以防止冲突发生。

中国商务部对外贸易司司长张骥表示，今年中国外贸形势严峻，下行压力较大，中长期看外贸形势趋紧。完成今年外贸增长7.5%的目标任务艰巨。

巴西雷亚尔兑美元 和墨西哥披索兑美元 均下滑约0.4%。