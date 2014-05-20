拉美汇市：拉美货币兑美元下滑，因泰国政局不稳及担心中国经济成长

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路透5月20日 - 拉美货币兑美元周二下滑，因泰国政局不稳，且投资人担心中国经济成长，致使对全球风险资产的投资意愿降低。
泰国军方周二称，根据之前宣布的戒严令，支持和反对政府的抗议者都必须待在原地，不可以游行，以防止冲突发生。
中国商务部对外贸易司司长张骥表示，今年中国外贸形势严峻，下行压力较大，中长期看外贸形势趋紧。完成今年外贸增长7.5%的目标任务艰巨。
巴西雷亚尔兑美元 和墨西哥披索兑美元 均下滑约0.4%。
智利披索兑美元 走软，录得逾一个月来最大单日跌幅，因铜价 录得近两周来最大单日跌幅。铜是该国主要出口商品。(完)
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路透纽约4月28日 - 美国公债价格周五收高，收盘前出现月底买盘，扭转首季美国首季国内生产总值(GDP)数据公布后出现的跌势。数据显示，经济增长放缓，但通胀和薪资稳步成长。