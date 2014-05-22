版本:
中国
债券 | 2014年 5月 23日 星期五 00:02 BJT

拉美汇市：拉美货币兑美元多数上涨，因中国制造业数据优于预期

路透圣保罗5月22日 - 拉美货币兑美元周四多数上涨，因中国公布的制造业数据优于预期，但巴西雷亚尔走软，因此前巴西央行暗示可能改变目前实施的汇市干预计划。

汇丰(HSBC)/Markit周四联合公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，5月PMI初值数据升至49.7，创五个月最高位，且是连续第二个月上升。上月终值为48.1。

随着全球风险意愿增强，多数拉美货币兑美元走强。

不过巴西雷亚尔 由升转跌，因巴西央行总裁周四表示，对央行干预计划提供的货币互换合约的需求已经降低。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐