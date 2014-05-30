拉美汇市：巴西雷亚尔下挫，因在下周货币互换到期前投资人尽力限制损失

路透里约热内卢5月30日 - 巴西雷亚尔兑美元周五在拉美汇市跌幅居前，因投资者试图限制与下周汇率互换合约到期相关的损失。

一段时间以来，巴西决策者向投资者出售汇率互换合约以对冲雷亚尔走低的风险。今年到目前为止，雷亚尔兑美元已累计上扬超过5%，对持有这些互换合约的投资者构成风险。

将有约97亿美元的汇率互换合约在6月2日到期，到目前为止，央行仅将其中的约一半展期。

雷亚尔兑美元 最新走低0.8%，报2.2395雷亚尔，但仍较年初水平高出5.4%。

美国公债收益率攀升也重压雷亚尔，并让拉美汇市总体承压。

墨西哥披索兑美元 跌0.15%，智利披索兑美元 基本持稳在549披索。(完)

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