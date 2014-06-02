拉美汇市：巴西雷亚尔走软，因央行干预汇市计划前景不明朗

英国评等：提前大选可减轻脱欧导致“断崖式坠落”的风险--标普
路透伦敦4月28日 - 债信评级机构标准普尔表示，英国首相特雷莎梅决定在6月8日提前大选，或许可以使英国更有可能达成较好的退欧协议，但6月8日选举结果出人意料的风险仍然存在。
路透圣保罗6月2日 - 巴西雷亚尔兑美元周一跌幅为一个月最大，因央行汇市干预计划前景不明朗，且巴西国内经济成长前景不断恶化。
拉美其他货币也小幅走软，不过中国公布的经济数据令人鼓舞，带动拉美股市。
雷亚尔兑美元 跌至2.269，之前近两个月一直在2.20-2.25之间交投，许多交易商认为该区间是央行透过汇市干预确立的非正式区间。
周五收盘后，巴西央行暗示6月进行的到期互换展期将少于5月。交易商对该计划前景变得愈发不确定。(完)
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路透伦敦4月28日 - 债信评级机构标准普尔表示，英国首相特雷莎梅决定在6月8日提前大选，或许可以使英国更有可能达成较好的退欧协议，但6月8日选举结果出人意料的风险仍然存在。
亲爱的客户，您好： 4月30日起，路透中文增加美国商品期货交易委员会(CFTC)关于芝加哥期货交易所(CBOT)美国指标10年期公债期货每周持仓状况的报告。(完)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/1 日本 标售三个月期贴现国库券 5/3 德国 标售10年期联邦债券 5/4 英国 标售2037年到期，票息1 3/4%的公债 5/4 西班牙 标售债券 5/8 法国 标售国库券(BTF) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 张若琪 审校 张荻)