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债券 | 2014年 6月 3日 星期二 01:03 BJT

拉美汇市：巴西雷亚尔走软，因央行干预汇市计划前景不明朗

路透圣保罗6月2日 - 巴西雷亚尔兑美元周一跌幅为一个月最大，因央行汇市干预计划前景不明朗，且巴西国内经济成长前景不断恶化。

拉美其他货币也小幅走软，不过中国公布的经济数据令人鼓舞，带动拉美股市。

雷亚尔兑美元 跌至2.269，之前近两个月一直在2.20-2.25之间交投，许多交易商认为该区间是央行透过汇市干预确立的非正式区间。

周五收盘后，巴西央行暗示6月进行的到期互换展期将少于5月。交易商对该计划前景变得愈发不确定。(完)

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