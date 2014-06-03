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债券 | 2014年 6月 4日 星期三 02:01 BJT

拉美汇市：巴西雷亚尔止跌，央行增加到期互换展期规模

路透圣保罗6月3日 - 巴西雷亚尔兑美元周二止住昨日的大跌走势，此前央行增加了到期互换展期规模。其他拉美货币走势不一。

雷亚尔兑美元周一大跌1.57%，至2.275雷亚尔，因之前央行到期互换展期规模少于前几日。投资人认为这是暗示央行会减少未来展期标售。

雷亚尔周二一度走强，但之后缩减涨幅，午后变动不大。对互换计划的不确定性令投资人对汇市走向缺乏明确的观点。(完)

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