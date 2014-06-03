拉美汇市：巴西雷亚尔止跌，央行增加到期互换展期规模

中国能源：推动煤炭企业兼并重组，保持高压倒逼落后产能加快退出--发改委
路透北京4月26日 - 中国国家发展改革委周二召开统筹煤炭去产能稳供应电视电话会议称，要以更大力度和更配套的措施促进煤炭企业兼并重组转型升级，推动不同煤种、不同规模、不同区域、不同所有制的煤炭企业实施兼并重组，形成若干特大型煤炭企业集团；鼓励不同所有制企业相互参股，发展混合所有制。
路透圣保罗6月3日 - 巴西雷亚尔兑美元周二止住昨日的大跌走势，此前央行增加了到期互换展期规模。其他拉美货币走势不一。
雷亚尔兑美元周一大跌1.57%，至2.275雷亚尔，因之前央行到期互换展期规模少于前几日。投资人认为这是暗示央行会减少未来展期标售。
雷亚尔周二一度走强，但之后缩减涨幅，午后变动不大。对互换计划的不确定性令投资人对汇市走向缺乏明确的观点。(完)
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路透北京4月26日 - 中国国家发展改革委周二召开统筹煤炭去产能稳供应电视电话会议称，要以更大力度和更配套的措施促进煤炭企业兼并重组转型升级，推动不同煤种、不同规模、不同区域、不同所有制的煤炭企业实施兼并重组，形成若干特大型煤炭企业集团；鼓励不同所有制企业相互参股，发展混合所有制。
路透法兰克福4月25日 - 欧洲央行(ECB)周二公布的调查显示，欧元区银行业者第二季料进一步增加放贷，尽管欧洲央行超宽松货币政策损及利润率。
路透上海4月26日 - 中国股市沪综指周二收涨0.16%。沪深证交所融资融券余额当日减 少19.5亿元人民币，连续第六日下降；两市两融余额为9,154.8亿元，续创逾一个月低点。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/25 5,373.7 3,781.1 9,154.8 -19.5 3,134.57 4/24 5,382.4 3,791.9 9,174.3 -54.8 3,129.53 4/21 5,421.7 3,807.4 9,22