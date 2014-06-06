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债券 | 2014年 6月 6日 星期五 23:17 BJT

拉美汇市：墨西哥披索走软，因该国央行意外降息至纪录低位

路透圣保罗6月6日 - 墨西哥披索 周五逆转早盘涨势走低，因该国央行意外降息50个基点，至3.0%。

智利披索兑美元 走强，之前公布的通胀数据高于央行的目标区间，使央行在短期内继续放宽货币政策的可能性降低。

巴西利率期货<0#DIJ:>全面回落，因周五数据显示，5月通胀年率仅小幅攀升后，投资者降低升息押注。(完)
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