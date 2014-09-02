拉美汇市：多数走软，因令人鼓舞的美国数据提振美元

路透圣保罗9月2日 - 拉美货币周二多数走软，因令人鼓舞的美国制造业数据提振美元。

美国供应管理协会(ISM)周二公布的数据显示，8月制造业活动增长加速，制造业指数攀升至59.0，为2011年3月以来最高，高于路透访问分析师预期的56.9，7月为57.1。

巴西雷亚尔兑美元 连跌第二日。

“市场是老调重弹，”经纪公司Advanced的汇市部主管Reginaldo Siaca表示，“美国公布又一轮良好的经济数据，和拉美市场走势艰困。”

智利披索兑美元 逆势小涨，因铜价CMCU3>上涨。铜是该国主要的出口商品。(完)