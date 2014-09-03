拉美汇市：多数上涨，因乌克兰东部有望停火带动风险意愿

南非汇市：兰特小跌，在淡静交投中寻找方向
美元指数周三反弹，昨日跌至三周低点，因投资人重新考虑美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期，且担心特朗普总统兑现财政刺激措施承诺的能力。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透圣保罗月3日 - 拉美货币兑美元周三多数上涨，在乌克兰和俄罗斯都向达成停火协议有所行动后，市场风险意愿上升。
乌克兰总统波罗申科的媒体办公室发表声明称，波罗申科已与俄罗斯总统普京达成乌克兰东部顿巴斯(Donbass)地区“永久停火”的协议。 对和平的希望扶助带动全球股市上涨，尽管之后俄罗斯否认已经达成真正的停火协议。
墨西哥披索和哥伦比亚披索 都上涨，而智利披索 受铜价下滑拖累持稳。
巴西雷亚尔 七个交易日中第六日上涨，投资人对巴西总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)将在连任竞选中失败的预期升温。(完)
美元指数周三反弹，昨日跌至三周低点，因投资人重新考虑美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期，且担心特朗普总统兑现财政刺激措施承诺的能力。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。