拉美汇市：多数上涨，因乌克兰东部有望停火带动风险意愿

路透圣保罗月3日 - 拉美货币兑美元周三多数上涨，在乌克兰和俄罗斯都向达成停火协议有所行动后，市场风险意愿上升。

乌克兰总统波罗申科的媒体办公室发表声明称，波罗申科已与俄罗斯总统普京达成乌克兰东部顿巴斯(Donbass)地区“永久停火”的协议。 对和平的希望扶助带动全球股市上涨，尽管之后俄罗斯否认已经达成真正的停火协议。

墨西哥披索和哥伦比亚披索 都上涨，而智利披索 受铜价下滑拖累持稳。

巴西雷亚尔 七个交易日中第六日上涨，投资人对巴西总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)将在连任竞选中失败的预期升温。(完)