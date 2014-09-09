拉美汇市：拉美货币走软，因投资人改变对美国利率前景的展望

欧元债市：欧元区公债收益率上涨，关注特朗普税改和欧洲央行政策动向
路透周二报导称，欧洲央行(ECB)许多决策者认为有空间在6月会议上传递些许缩减刺激政策的信号。这也打压债市人气，德债收益率短暂触及一个月高位。
路透圣保罗9月9日 - 拉美货币周二走软，因投资人改变对美国利率前景的展望，而穆迪下调巴西信贷评等展望拖累巴西雷亚尔。
旧金山联邦储备银行周一发表的研究报告显示，投资者预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)维持利率在低位的时间较美联储自身的预期更久，而且仅会更缓慢升息。 之后美元出现普涨。
所有拉美货币因此走软。智利披索 跌幅为逾一周最大，也受到铜价大跌的拖累。
哥伦比亚披索 跌幅为7月底来最大。
巴西雷亚尔 下挫，此前穆迪称可能在未来几年下调巴西的信贷评等，因该国经济缓慢。(完)
路透周二报导称，欧洲央行(ECB)许多决策者认为有空间在6月会议上传递些许缩减刺激政策的信号。这也打压债市人气，德债收益率短暂触及一个月高位。
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。