拉美汇市：拉美货币走软，因投资人改变对美国利率前景的展望

路透圣保罗9月9日 - 拉美货币周二走软，因投资人改变对美国利率前景的展望，而穆迪下调巴西信贷评等展望拖累巴西雷亚尔。

旧金山联邦储备银行周一发表的研究报告显示，投资者预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)维持利率在低位的时间较美联储自身的预期更久，而且仅会更缓慢升息。 之后美元出现普涨。

所有拉美货币因此走软。智利披索 跌幅为逾一周最大，也受到铜价大跌的拖累。

哥伦比亚披索 跌幅为7月底来最大。