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债券 | 2014年 9月 11日 星期四 02:47 BJT

拉美汇市：巴西雷亚尔下滑，因迹象显示巴西总统迪尔玛·罗塞夫重获支持

路透里约热内卢9月10日 - 巴西雷亚尔周三下滑，因迹象显示被投资人诟病过度干预经济的巴西总统迪尔玛·罗塞夫在10月总统大选前重获选民支持。

近期民调等显示，迪尔玛·罗塞夫同环保人士Marina Silva预计在10月26日第二轮选举中的支持率将不相上下。

周三巴西雷亚尔兑美元 跌穿2.3，为逾一个月首见，因Vox Populi调查结果令投资人在今日稍后Datafolha大规模民调发布前转趋谨慎。

其他拉美货币变动不大，因投资人担心美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能在下周暗示可能比市场预期更早升息，对新兴市场的风险意愿降低。(完)
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