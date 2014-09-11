拉美汇市：拉美货币兑美元变动不大，但哥伦比亚披索下挫

路透圣保罗9月11日 - 多数拉美货币兑美元周四几无变动，但哥伦比亚披索兑美元 下挫约0.6%。

哥伦比亚财长Mauricio Cardenas周三证实，政府放弃增加2015财政年度预算及下调财富税支付门槛的计划。

巴西央行周四发布的会议记录显示，将可能维持利率在目前的11%水准一段时间，因经济成长疲弱开始拉低通胀。