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债券 | 2014年 9月 12日 星期五 00:50 BJT

拉美汇市：拉美货币兑美元变动不大，但哥伦比亚披索下挫

路透圣保罗9月11日 - 多数拉美货币兑美元周四几无变动，但哥伦比亚披索兑美元 下挫约0.6%。

哥伦比亚财长Mauricio Cardenas周三证实，政府放弃增加2015财政年度预算及下调财富税支付门槛的计划。

巴西央行周四发布的会议记录显示，将可能维持利率在目前的11%水准一段时间，因经济成长疲弱开始拉低通胀。

巴西周四公布的7月零售销售录得近六年最大月度跌幅。(完)
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