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债券 | 2014年 9月 17日 星期三 02:49 BJT

拉美汇市：拉美货币兑美元跳升，因市场臆测美联储将不会暗示很快升息

路透里约热内卢9月16日 - 拉美货币兑美元周二跳升，因市场臆测美国联邦储备理事会(FED/美联储)不会暗示很快升息。

美元全面下滑，兑巴西雷亚尔 重挫达1.1%，因此前华尔街日报网站上一视频报道显示，美联储将在周三货币政策会议后的声明中坚持近零利率的措辞。

过去几天，对美国可能较预期提前升息的担忧令基金从新兴市场撤回美国，令拉美市场承压。

哥伦比亚披索 升0.6%，尽管该国数据显示第二季经济成长放缓。(完)
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