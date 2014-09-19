拉美汇市：巴西雷亚尔下滑，因民调显示现任总统支持率领先

基金产业：法国首轮投票后，投资国际股票的美国基金一周流入18亿美元

路透纽约4月27日 - 法国中间派总统候选人马克龙在第一轮选举中获胜令投资者松了一口气，他们将更多的资金投向了侧重国际市场投资的美国股票基金。马克龙的胜利降低了反建制派当选给市场带来冲击的可能性。