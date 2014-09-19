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债券 | 2014年 9月 20日 星期六 02:57 BJT

拉美汇市：巴西雷亚尔下滑，因民调显示现任总统支持率领先

路透里约热内卢9月19日 - 巴西雷亚尔周五下滑，此前一选举民调显示在下月总统大选前，巴西总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)的支持率领先于对手Marina Silva。

其他拉美货币变动不大，智利市场仍因假期休市。

研究公司Datafolha发布的民调结果显示，在第二轮大选中，迪尔玛·罗塞夫的支持率将领先Silva两个百分点，之前调查为四个百分点。

雷亚尔 在10个交易日中有九日收低，周五一度触及约七个月最低。(完)

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