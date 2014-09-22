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债券 | 2014年 9月 23日 星期二 04:20 BJT

拉美汇市：巴西雷亚尔重挫逾1%，因担心中国经济放缓及大选结果不明朗

路透里约热内卢9月22日 - 巴西雷亚尔周一下挫逾1%，因10月巴西总统大选结果愈发不明朗，且对中国经济放缓的担忧令整体拉美市场承压。

巴西雷亚尔兑美元 挫逾1%，逼近2.4雷亚尔。

投资人担心巴西现任总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)可能在民调中支持率上升。投资人指责迪尔玛·罗塞夫未能控制通胀，拖累经济陷入衰退。周一市场收盘后巴西将公布首个民调结果。

中国财政部长周日表示，中国政府的宏观经济政策将继续着眼于综合性目标，特别是保持就业增长和物价稳定，不会因为单个经济指标的变化而做大的政策调整。

智利披索 跌0.8%，报601.00披索，2009年4月来首次跌穿600关口，因铜价挫至三个月低点。 (完)

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