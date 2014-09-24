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债券 | 2014年 9月 25日 星期四 02:07 BJT

拉美汇市：巴西雷亚尔在央行干预后上涨，跟随其他拉美货币走势

路透里约热内卢9月24日 - 巴西雷亚尔周三同其他拉美货币一道上涨，此前巴西央行进场干预汇市，抵消了投资人对10月总统大选结果的担忧。

巴西雷亚尔 、墨西哥披索 和智利披索 都上涨约0.2%，此前欧洲央行总裁德拉吉承诺维持宽松货币政策一段长时间，刺激全球对风险资产的兴致。

不过巴西雷亚尔盘中稍早在平盘上下游走，因交易商消化显示总统迪尔玛·罗塞夫在总统竞选中支持率再度上升的最新民调结果。

巴西央行决定加强对汇市的干预，将下月初到期的货币互换规模增加逾倍后，上述对大选的担忧被抵消。(完)
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