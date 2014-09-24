拉美汇市：巴西雷亚尔在央行干预后上涨，跟随其他拉美货币走势

标题新闻：法国农业银行称正与意大利央行和银行同业存款保护基金洽商收购三家意大利储蓄银行
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路透里约热内卢9月24日 - 巴西雷亚尔周三同其他拉美货币一道上涨，此前巴西央行进场干预汇市，抵消了投资人对10月总统大选结果的担忧。
巴西雷亚尔 、墨西哥披索 和智利披索 都上涨约0.2%，此前欧洲央行总裁德拉吉承诺维持宽松货币政策一段长时间，刺激全球对风险资产的兴致。
不过巴西雷亚尔盘中稍早在平盘上下游走，因交易商消化显示总统迪尔玛·罗塞夫在总统竞选中支持率再度上升的最新民调结果。
巴西央行决定加强对汇市的干预，将下月初到期的货币互换规模增加逾倍后，上述对大选的担忧被抵消。(完)
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路透伦敦4月24日 - 法国中间派总统候选人马克龙赢得法国大选第一轮选举，提振法国公债周一上涨，但欧洲指标德国公债下跌，市场焦点转向欧洲央行比预期更早收紧货币政策的可能性。
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