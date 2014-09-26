版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 27日 星期六 00:02 BJT

拉美汇市：拉美货币走软，因担忧美国不久将升息

路透里约热内卢9月26日 - 拉美货币周五走软，因美国第二季GDP数据被上修，进一步暗示美国可能较预期提前升息，降低了新兴市场货币的吸引力。

墨西哥披索兑美元 跌0.35%，领跌拉美汇市，该国8月贸易数据恶化，也扶助重创披索。

巴西雷亚尔兑美元 跌穿2.44雷亚尔，为近八个月来首次，但之后缩减跌幅，报约2.43雷亚尔。

巴西投资人对10月大选结果越来越感到不安，使雷亚尔遭受重创。近期民调显示总统迪尔玛·罗塞夫在总统竞选中支持率再度上升。一项备受关注的Datafolha民调预计将在周五收盘后公布。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐