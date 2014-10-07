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亚洲 | 2014年 10月 8日 星期三 00:31 BJT

拉美汇市：拉美货币多数小跌，但巴西雷亚尔上涨

路透里约热内卢10月7日 - 拉美货币周二多数小跌，但巴西雷亚尔上涨，因投资人预计在10月26日第二轮总统大选前，政见倾向企业的总统候选人Aecio Neves在民调的支持率将接近现任总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)。

报道称在上周日选举中名列第三的Marina Silva将加入Neves的阵营，这也带动了投资人的人气。

巴西雷亚尔 升超过1.3%，因一些投资人预计Neves在大选中有机会击败罗塞夫。

但其他多数拉美货币下滑，因欧元区最大经济体－德国经济数据疲弱，连续第二日令全球市场承压。(完)

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(编译 李军; 审校 母红)
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