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亚洲 | 2014年 10月 9日 星期四 01:58 BJT

拉美汇市：巴西雷亚尔走低，因投资者锁定获利

路透里约热内卢10月8日 - 巴西雷亚尔周三走低，因投资者在近期上涨后锁定获利。市场支持的总统候选人在周日进行的首轮选举投票中表现意外强劲，带动雷亚尔兑美元急升。

其他拉美货币也走低，因对全球成长的担忧促使投资者全面抛售风险较高资产，但跌幅不及雷亚尔。

雷亚尔兑美元 回落0.4%，稍早延续近期的升势，上涨逾1%。

最早将于周四公布的大选民调对后市表现至关重要。很多投资者增加了对市场青睐的候选人Neves的支持率将于现任总统罗塞夫不相上下的押注，因预期周日投票中支持率位列第三的候选人Marina Silva将加入Neves的阵营。(完)
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