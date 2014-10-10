拉美汇市：巴西雷亚尔走低，因民调显示两位总统候选人支持率不相上下

路透里约热内卢10月10日 - 巴西雷亚尔周五走低，因两项重要的民调显示，市场青睐的总统候选人Aecio Neves的支持率与现任总统罗塞夫不相上下。总统大选第二轮投票将在10月26日进行。

巴西雷亚尔兑美元 回落0.7%，之前，Ibope和Datafolha的民调均显示，有51%的有效投票支持Neves，罗塞夫的支持率为49%， 从统计学的角度来看，考虑到民调的误差，两人的支持率打平。

部分投资者押注Neves的支持率会领先，因本周稍早一家知名度较低机构公布的民调显示，Neves在大选中占据有明显优势。