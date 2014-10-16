拉美汇市：巴西雷亚尔连跌第三日，因民调显示现任总统支持率高于预期

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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路透圣保罗10月16日 - 巴西雷亚尔兑美元周四走低，因两项民调显示，现任总统罗塞夫的支持率高于很多投资人的预期。巴西将在10月26日进行第二轮大选投票。
雷亚尔兑美元 连跌第三日, 但在2.50雷亚尔寻获技术支撑。
交易商将雷亚尔走低部分归咎于总统候选人Neves的主要金融顾问Arminio Fraga周三晚些时候的讲话。Fraga在接受路透访问时称，Neves政府将会结束央行干预汇市的计划。该计划目前扶助遏制雷亚尔的跌势。
智利披索 录得近一个月来最大单日跌幅，因铜价走低，以及央行将在今日稍后召开议息会议。
墨西哥披索 延续周三的跌势，跌至2012年7月以来最低，因交易商继续担忧全球经济成长疲弱给美国经济造成的拖累。美国是墨西哥主要的贸易伙伴国。(完)
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路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
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