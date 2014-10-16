拉美汇市：巴西雷亚尔连跌第三日，因民调显示现任总统支持率高于预期

路透圣保罗10月16日 - 巴西雷亚尔兑美元周四走低，因两项民调显示，现任总统罗塞夫的支持率高于很多投资人的预期。巴西将在10月26日进行第二轮大选投票。

雷亚尔兑美元 连跌第三日, 但在2.50雷亚尔寻获技术支撑。

交易商将雷亚尔走低部分归咎于总统候选人Neves的主要金融顾问Arminio Fraga周三晚些时候的讲话。Fraga在接受路透访问时称，Neves政府将会结束央行干预汇市的计划。该计划目前扶助遏制雷亚尔的跌势。

智利披索 录得近一个月来最大单日跌幅，因铜价走低，以及央行将在今日稍后召开议息会议。