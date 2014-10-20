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亚洲 | 2014年 10月 21日 星期二 02:20 BJT

拉美汇市：巴西雷亚尔下滑，此前民调显示现任总统支持率上升

路透里约热内卢10月20日 - 巴西雷亚尔周一下滑，此前一民调显示现任总统罗塞夫势头正在赶上，尽管支持率统计上仍同市场青睐的总统候选人Aecio Neves不相上下。巴西周日将举行总统选举。

其他拉美市场变动不大，走势同美股一致，今日美国没有相关经济数据公布。

雷亚尔兑美元 跌逾1%，交投清淡，因投资人紧张地等待其他民调结果公布。周一稍晚，Datafolha可能发布民调结果。

智利披索 、哥伦比亚披索和墨西哥披索 都在上周五的收盘水准附近徘徊。(完)
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