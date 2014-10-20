拉美汇市：巴西雷亚尔下滑，此前民调显示现任总统支持率上升

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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路透里约热内卢10月20日 - 巴西雷亚尔周一下滑，此前一民调显示现任总统罗塞夫势头正在赶上，尽管支持率统计上仍同市场青睐的总统候选人Aecio Neves不相上下。巴西周日将举行总统选举。
其他拉美市场变动不大，走势同美股一致，今日美国没有相关经济数据公布。
雷亚尔兑美元 跌逾1%，交投清淡，因投资人紧张地等待其他民调结果公布。周一稍晚，Datafolha可能发布民调结果。
智利披索 、哥伦比亚披索和墨西哥披索 都在上周五的收盘水准附近徘徊。(完)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。