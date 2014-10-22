拉美汇市：巴西雷亚尔连跌两日后回稳，民调显示总统竞选角逐激烈

路透里约热内卢10月22日 - 巴西雷亚尔周三在连跌两日后回稳，因另一份民调结果显示，总统选举角逐仍相当紧张，尽管在周日大选前现任总统罗塞夫仍有略微领先优势。

在之前两份民调显示现任总统罗塞夫支持率领先市场青睐的总统候选人Aecio Neves后，巴西金融市场在周一和周二大跌。

知名的调查机构Datafolha周三发布的第三份民调显示，罗塞夫支持率上升1个百分点，Neves支持率仍在43%。