拉美汇市：拉美货币走软，受累于商品价格跌势

路透圣保罗11月13日 - 拉美货币周四多数走软，因商品价格走低。巴西雷亚尔继续因经济政策的不确定性受压。

商品价格周四小幅走低。商品价格自7月初以来累积下跌约13%，目前徘徊在2012年6月以来的最低位附近。主要因供应过剩和中国成长放缓。

周四公布的数据显示，10月中国经济成长进一步放缓，可能录得24年来最慢年增速。

不过，拉美货币跌幅受限，因市场预期疲弱的成长数据可能促使中国政府祭出新的刺激举措。

智利披索 小跌，因铜价走低。墨西哥披索 也小幅走软。