拉美汇市：拉美货币走软，受累于商品价格跌势

标题新闻：西班牙4月消费者物价调和指数(HICP)同比上涨2.6%，市场预估为上涨2.3%
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路透圣保罗11月13日 - 拉美货币周四多数走软，因商品价格走低。巴西雷亚尔继续因经济政策的不确定性受压。
商品价格周四小幅走低。商品价格自7月初以来累积下跌约13%，目前徘徊在2012年6月以来的最低位附近。主要因供应过剩和中国成长放缓。
周四公布的数据显示，10月中国经济成长进一步放缓，可能录得24年来最慢年增速。
不过，拉美货币跌幅受限，因市场预期疲弱的成长数据可能促使中国政府祭出新的刺激举措。
智利披索 小跌，因铜价走低。墨西哥披索 也小幅走软。
巴西雷亚尔兑美元下跌约0.4%，因市场仍担忧近期连任总统罗塞夫将会提名谁出任财长。雷亚尔近期走势震荡，因市场上有关财长提名人的传言不断，有些对市场友好，但有些则不然。(完)
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路透伦敦4月27日 - 莱斯银行集团周四公布，第一季度获利依然稳定，而分析师此前预期，去年6月英国公投退欧后该行业绩将下滑。莱斯银行是英国最大抵押贷款行。