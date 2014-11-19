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债券 | 2014年 11月 20日 星期四 02:34 BJT

拉美汇市：多数拉美货币走软，在美联储发布会议记录前气氛谨慎

路透圣保罗11月19日 - 拉美货币周三多数下滑，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布最新一次货币政策会议记录前，市场气氛谨慎。

但市场臆测巴西总统罗塞夫(Dilma Rousseff)可能委任一对市场友好的人选出任财长，巴西雷亚尔受到支撑。

墨西哥披索 、智利披索 和哥伦比亚披索 下滑0.3-0.5%，因投资人预计美联储会议记录将确认几周前发布的更为强硬的政策声明。

如果美国政策制定者暗示准备较预期提前升息，那么投资人的风险意愿会降低，拉美资产会承受新的卖压。

巴西雷亚尔 升0.2%，因媒体报道罗塞夫考虑在其经济团队中加入对市场友好的官员，投资人受此鼓舞。(完)
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