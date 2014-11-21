拉美汇市：巴西雷亚尔急升，因中国央行降息鼓舞投资者

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透墨西哥城11月21日 - 巴西雷亚尔大涨，因中国央行降息鼓舞投资者。
巴西雷亚尔兑美元 急升1.88%，报2.5246雷亚尔，因中国央行逾两年来首次降息提振经济，鼓舞投资者。
中国人民银行时隔逾两年后重启不对称降息，决定自周六起将一年期存款和贷款基准利率分别下调25和40个基点，并扩大存款利率浮动上限。 中国是巴西原材料的最大买家。
墨西哥披索兑美元 上扬0.32%，报13.6065披索，尽管数据显示，该国经济第三季放缓，因国内需求疲弱和工业产出表现不均衡。(完)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选