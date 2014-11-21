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债券 | 2014年 11月 22日 星期六 00:57 BJT

拉美汇市：巴西雷亚尔急升，因中国央行降息鼓舞投资者

路透墨西哥城11月21日 - 巴西雷亚尔大涨，因中国央行降息鼓舞投资者。

巴西雷亚尔兑美元 急升1.88%，报2.5246雷亚尔，因中国央行逾两年来首次降息提振经济，鼓舞投资者。

中国人民银行时隔逾两年后重启不对称降息，决定自周六起将一年期存款和贷款基准利率分别下调25和40个基点，并扩大存款利率浮动上限。 中国是巴西原材料的最大买家。

墨西哥披索兑美元 上扬0.32%，报13.6065披索，尽管数据显示，该国经济第三季放缓，因国内需求疲弱和工业产出表现不均衡。(完)
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