拉美汇市：巴西雷亚尔上涨，因投资人押注对市场友好人士出任新财长

路透圣保罗11月25日 - 巴西雷亚尔周二上涨，因投资人押注本周总 统罗塞夫可能提名对市场友好的银行家Joaquim Levy出任财长。 其他拉美货币变动不大，但智利披索 连跌第二日。 一政府官员周二向路透表示，罗塞夫可能在周四任命Levy出任新财长 。Levy预计将在12月1日上任。 Intercam汇市交易部门主管Jaime Ferreira表示，投资人可能要等到 新财长首次公开讲话后再进一步推高雷亚尔。目前雷亚尔兑美元报2.535 。 智利披索跌约0.4%，因智利主要出口商品铜的价格下滑。(完)