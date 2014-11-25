版本:
中国
债券 | 2014年 11月 26日 星期三 00:31 BJT

拉美汇市：巴西雷亚尔上涨，因投资人押注对市场友好人士出任新财长

路透圣保罗11月25日 - 巴西雷亚尔周二上涨，因投资人押注本周总
统罗塞夫可能提名对市场友好的银行家Joaquim Levy出任财长。
    
    其他拉美货币变动不大，但智利披索 连跌第二日。
    
    一政府官员周二向路透表示，罗塞夫可能在周四任命Levy出任新财长
。Levy预计将在12月1日上任。
    
    Intercam汇市交易部门主管Jaime Ferreira表示，投资人可能要等到
新财长首次公开讲话后再进一步推高雷亚尔。目前雷亚尔兑美元报2.535
。
    
    智利披索跌约0.4%，因智利主要出口商品铜的价格下滑。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐