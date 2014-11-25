拉美汇市：巴西雷亚尔上涨，因投资人押注对市场友好人士出任新财长

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透圣保罗11月25日 - 巴西雷亚尔周二上涨，因投资人押注本周总 统罗塞夫可能提名对市场友好的银行家Joaquim Levy出任财长。 其他拉美货币变动不大，但智利披索 连跌第二日。 一政府官员周二向路透表示，罗塞夫可能在周四任命Levy出任新财长 。Levy预计将在12月1日上任。 Intercam汇市交易部门主管Jaime Ferreira表示，投资人可能要等到 新财长首次公开讲话后再进一步推高雷亚尔。目前雷亚尔兑美元报2.535 。 智利披索跌约0.4%，因智利主要出口商品铜的价格下滑。(完)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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