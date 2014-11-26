拉美汇市：巴西雷亚续升，投资人对Levy将出任财长信心增强

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透圣保罗11月26日 - 巴西雷亚尔周三连续第二日上涨，因投资人对总统罗塞夫可能提名对市场友好的银行家Joaquim Levy出任财长愈发有信心。
中午，雷亚尔兑美元上扬近1%，报2.5516。其他拉美货币兑美元大多走软。
一政府官员周二向路透表示，罗塞夫可能在周四任命Levy出任新财长。Levy预计将在12月1日上任。
其他交易员表示，他们将关注本周稍晚政府可能宣布的支出改革计划。
其他拉美货币中，智利披索、墨西哥披索和哥伦比亚披索下滑0.3-0.5%不等，受美国强劲的消费者支出数据打压。(完)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选