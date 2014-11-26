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债券 | 2014年 11月 26日 星期三 23:23 BJT

拉美汇市：巴西雷亚续升，投资人对Levy将出任财长信心增强

路透圣保罗11月26日 - 巴西雷亚尔周三连续第二日上涨，因投资人对总统罗塞夫可能提名对市场友好的银行家Joaquim Levy出任财长愈发有信心。

中午，雷亚尔兑美元上扬近1%，报2.5516。其他拉美货币兑美元大多走软。

一政府官员周二向路透表示，罗塞夫可能在周四任命Levy出任新财长。Levy预计将在12月1日上任。

其他交易员表示，他们将关注本周稍晚政府可能宣布的支出改革计划。

其他拉美货币中，智利披索、墨西哥披索和哥伦比亚披索下滑0.3-0.5%不等，受美国强劲的消费者支出数据打压。(完)
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