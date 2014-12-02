版本:
中国
债券 | 2014年 12月 3日 星期三 01:35 BJT

拉美汇市：拉美货币兑美元全面走软，投资人关注商品价格下滑及美升息前景

路透圣保罗12月2日 - 拉美货币兑美元周二全面下滑，投资人关注商品价格下滑及美升息前景。

商品价格 挫至逾四年最低，铁矿石.IO62-CNI=SI和原油价格 都接近五年低点。

大豆、铜和铁矿石都是拉美的主要出口商品，这些商品的价格会影响货币汇率。

美联储两位官员表示，美国经济会得益于油价下挫，这不会影响美联储升息计划后，美元也获得提振。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐