拉美汇市：拉美货币兑美元大多上涨，巴西雷亚尔创一周最大升幅

路透圣保罗12月3日 - 拉美货币兑美元周三大多上涨，近期受原油等 商品价格大跌拖累，拉美货币下滑。 巴西雷亚尔 创一周最大单日升幅，交易商预计收盘后巴西央行 可能宣布升息50个基点。 “汇市短期前景仍有些不明朗，”经纪公司Fair汇市交易部门主管Ma rio Battistel表示，“我们将从央行决定中获得更多指引，但也需要关 注其他因素，比如央行会议记录和财政政策的改变。”(完)