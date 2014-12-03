拉美汇市：拉美货币兑美元大多上涨，巴西雷亚尔创一周最大升幅

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透圣保罗12月3日 - 拉美货币兑美元周三大多上涨，近期受原油等 商品价格大跌拖累，拉美货币下滑。 巴西雷亚尔 创一周最大单日升幅，交易商预计收盘后巴西央行 可能宣布升息50个基点。 “汇市短期前景仍有些不明朗，”经纪公司Fair汇市交易部门主管Ma rio Battistel表示，“我们将从央行决定中获得更多指引，但也需要关 注其他因素，比如央行会议记录和财政政策的改变。”(完)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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