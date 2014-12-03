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债券 | 2014年 12月 4日 星期四 03:22 BJT

拉美汇市：拉美货币兑美元大多上涨，巴西雷亚尔创一周最大升幅

路透圣保罗12月3日 - 拉美货币兑美元周三大多上涨，近期受原油等
商品价格大跌拖累，拉美货币下滑。
    
    巴西雷亚尔 创一周最大单日升幅，交易商预计收盘后巴西央行
可能宣布升息50个基点。
    
    “汇市短期前景仍有些不明朗，”经纪公司Fair汇市交易部门主管Ma
rio Battistel表示，“我们将从央行决定中获得更多指引，但也需要关
注其他因素，比如央行会议记录和财政政策的改变。”(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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