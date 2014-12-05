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债券 | 2014年 12月 6日 星期六 01:50 BJT

拉美汇市：雷亚尔下跌，因美国就业数据加强对美联储升息的预期

路透圣保罗12月5日 - 拉美货币周五走软，此前美国强劲的就业数据加强对美国联邦储备理事会(美联储/FED)接近升息的预期。

周五公布的数据显示，美国11月非农就业岗位增32.1万超预估，增幅创2012年1月来最大。

巴西雷亚尔兑美元 跌至六年低位附近。

最近几周该货币受到支撑，因亲善市场的经济学家Joaquim Levy被任命为财长。不过多数分析师预计2015年雷亚尔会走软，因巴西苦于应对贸易条件不甚有利等挑战。

墨西哥披索兑美元 跌至逾四年低点，周五墨西哥央行维持指标利率在纪录低点不变。

哥伦比亚披索 大跌逾1%，过去五个月重挫约23%，跟随油价大跌走势。(完)

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