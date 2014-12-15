拉美汇市：巴西雷亚尔触及九年半最低，因央行汇市干预前景不确定

标题新闻：英国首相特雷莎梅称尽管民调显示保守党领先，但竞选活动刚开始结果不确定不会想当然
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路透圣保罗12月15日 - 巴西雷亚尔兑美元周一跌至九年半最低，因 投资者对巴西央行的汇市干预计划和美国联邦储备理事会(FED/美联储)的 利率前景感到不确定。 巴西雷亚尔兑美元 连跌第四日，盘中触及2.677雷亚尔的低位 。 投资者一直关注巴西央行发出的有关每日货币互换拍卖计划前景的任 何信号。这一汇市干预计划为国内企业提供了对冲汇率波动的保护，扶助 支撑了雷亚尔。 巴西央行总裁托比尼曾表示，目前的互换库存足以满足对冲的需要， 引发市场预期该计划将在2015年结束。 交易商还表示，他们在美联储下周政策声明发布前持谨慎态度。声明 可能暗示联储对明年升息的信心。(完)
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路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他预计英国今年的经济增速和通胀率要高于央行两个月前的预估，认为利率在继续提振经济的同时存在温和上升空间。
路透北京4月21日 - 中国国家主席习近平近日表示，要坚持稳中求进总基调，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，扎实推动各项经济工作的开展；保持经济持续健康发展，要在推动产业优化升级、转变生产方式、提高创新能力及深化改革开放上下功夫。