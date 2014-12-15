拉美汇市：巴西雷亚尔触及九年半最低，因央行汇市干预前景不确定

路透圣保罗12月15日 - 巴西雷亚尔兑美元周一跌至九年半最低，因 投资者对巴西央行的汇市干预计划和美国联邦储备理事会(FED/美联储)的 利率前景感到不确定。 巴西雷亚尔兑美元 连跌第四日，盘中触及2.677雷亚尔的低位 。 投资者一直关注巴西央行发出的有关每日货币互换拍卖计划前景的任 何信号。这一汇市干预计划为国内企业提供了对冲汇率波动的保护，扶助 支撑了雷亚尔。 巴西央行总裁托比尼曾表示，目前的互换库存足以满足对冲的需要， 引发市场预期该计划将在2015年结束。 交易商还表示，他们在美联储下周政策声明发布前持谨慎态度。声明 可能暗示联储对明年升息的信心。(完)