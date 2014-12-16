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债券 | 2014年 12月 17日 星期三 00:41 BJT

拉美汇市：巴西雷亚尔大跌，因油价重挫及俄罗斯卢布崩跌

路透圣保罗12月16日 - 巴西雷亚尔兑美元周二大跌，因油价重挫及
俄罗斯卢布崩跌，且投资人对央行干预汇市计划不确定，带动投资人转投
避险资产。
    
    巴西雷亚尔 低见2.76，接近10年低点。
    
    布兰特原油期货 周二下挫逾1美元，自2009年7月来首次跌穿
每桶60美元，对全球供应过剩的担忧继续重创油价。
    
    俄罗斯周二表示，将削减原油产量以扶助支撑油价。俄罗斯卢布周二
连续第二天暴跌约10%。
    
    巴西雷亚尔本月已经下挫约6%，因对央行干预汇市计划前景的不确定
以及美国升息前景。今日雷亚尔连续第五天走软。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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