拉美汇市：巴西雷亚尔大跌，因油价重挫及俄罗斯卢布崩跌

路透圣保罗12月16日 - 巴西雷亚尔兑美元周二大跌，因油价重挫及 俄罗斯卢布崩跌，且投资人对央行干预汇市计划不确定，带动投资人转投 避险资产。 巴西雷亚尔 低见2.76，接近10年低点。 布兰特原油期货 周二下挫逾1美元，自2009年7月来首次跌穿 每桶60美元，对全球供应过剩的担忧继续重创油价。 俄罗斯周二表示，将削减原油产量以扶助支撑油价。俄罗斯卢布周二 连续第二天暴跌约10%。 巴西雷亚尔本月已经下挫约6%，因对央行干预汇市计划前景的不确定 以及美国升息前景。今日雷亚尔连续第五天走软。(完)