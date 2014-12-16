拉美汇市：巴西雷亚尔大跌，因油价重挫及俄罗斯卢布崩跌

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透圣保罗12月16日 - 巴西雷亚尔兑美元周二大跌，因油价重挫及 俄罗斯卢布崩跌，且投资人对央行干预汇市计划不确定，带动投资人转投 避险资产。 巴西雷亚尔 低见2.76，接近10年低点。 布兰特原油期货 周二下挫逾1美元，自2009年7月来首次跌穿 每桶60美元，对全球供应过剩的担忧继续重创油价。 俄罗斯周二表示，将削减原油产量以扶助支撑油价。俄罗斯卢布周二 连续第二天暴跌约10%。 巴西雷亚尔本月已经下挫约6%，因对央行干预汇市计划前景的不确定 以及美国升息前景。今日雷亚尔连续第五天走软。(完)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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