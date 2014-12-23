拉美汇市：巴西雷亚尔大跌约1.5%，因美国GDP数据强于预期

路透圣保罗12月23日 - 巴西雷亚尔兑美元周二大跌约1.5%，因美国 今日公布的经济成长数据强于预期，对美国可能较预期更早升息的担忧加 重。 哥伦比亚披索 和秘鲁货币 也下滑，此前美国公布第三季 国内生产总值(GDP)环比年率终值为成长5.0%(预估为成长4.3%)，增幅为2 003第三季以来最大，前值为成长3.9%。 不过墨西哥披索 受到墨西哥10月经济扩张大于预期的数据支撑 。 美国升息会令投资人对新兴市场风险资产的兴致降低。 本周有圣诞节假期，市场成交清淡。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 拉美货币报导 南非兰特报导 [ZAR/ CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 李军; 审校 利棣儿)