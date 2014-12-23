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亚洲 | 2014年 12月 23日 星期二 23:39 BJT

拉美汇市：巴西雷亚尔大跌约1.5%，因美国GDP数据强于预期

路透圣保罗12月23日 - 巴西雷亚尔兑美元周二大跌约1.5%，因美国
今日公布的经济成长数据强于预期，对美国可能较预期更早升息的担忧加
重。
    
    哥伦比亚披索 和秘鲁货币 也下滑，此前美国公布第三季
国内生产总值(GDP)环比年率终值为成长5.0%(预估为成长4.3%)，增幅为2
003第三季以来最大，前值为成长3.9%。 
    
    不过墨西哥披索 受到墨西哥10月经济扩张大于预期的数据支撑
。
    
    美国升息会令投资人对新兴市场风险资产的兴致降低。
    
    本周有圣诞节假期，市场成交清淡。(完)
      
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 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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