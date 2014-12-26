拉美汇市：巴西雷亚尔在淡静交投中上涨，交易商静待明年央行干预细节

路透圣保罗12月26日 - 巴西雷亚尔兑美元周五上涨，这个交易日挤 在圣诞假期和周末之间，市场交投清淡。 巴西雷亚尔 升0.4%，交易商谨慎等待明年央行干预计划的细节 。目前干预计划为每日提供2亿美元的货币对冲。 巴西央行总裁托比尼(Alexandre Tombini)表示，明年每日的货币对 冲可能降至5,000万美元，但尚未确定最终数据。 其他拉美货币持平至小幅上涨，因许多交易商仍离场。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 拉美货币报导 南非兰特报导 [ZAR/ CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 李军; 审校 利棣儿)