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债券 | 2014年 12月 26日 星期五 22:52 BJT

拉美汇市：巴西雷亚尔在淡静交投中上涨，交易商静待明年央行干预细节

路透圣保罗12月26日 - 巴西雷亚尔兑美元周五上涨，这个交易日挤
在圣诞假期和周末之间，市场交投清淡。
    
    巴西雷亚尔 升0.4%，交易商谨慎等待明年央行干预计划的细节
。目前干预计划为每日提供2亿美元的货币对冲。
    
    巴西央行总裁托比尼(Alexandre Tombini)表示，明年每日的货币对
冲可能降至5,000万美元，但尚未确定最终数据。
    
    其他拉美货币持平至小幅上涨，因许多交易商仍离场。(完)
      
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 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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