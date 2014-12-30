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债券 | 2014年 12月 31日 星期三 05:33 BJT

拉美汇市：巴西雷亚尔在疏落交投中上涨，央行汇市干预计划明年将减半

路透圣保罗12月30日 - 巴西雷亚尔兑美元 周二上扬，收复昨
日失地，投资人关注巴西央行就干预汇市计划前景的声明。
    
    其他拉美货币多数小涨。
    
    雷亚尔兑美元上扬约1.8%，为约两周最大单日升幅，部分因交易商在
月底去除所谓的Ptax汇率差价。Ptax是合约中计算汇率的变化，即雷亚尔
对美元的即期交割价格的变化。
    
    巴西央行周二宣布，至少在明年3月底之前，将维持其汇市干预计划
，但央行为支持雷亚尔汇率每日提供的外汇对冲供给规模将减半。[nL1N0
UE1CV](完)
      
      
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 (编译 李军; 审校 李婷仪)
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