拉美汇市：巴西雷亚尔在疏落交投中上涨，央行汇市干预计划明年将减半

标题新闻：英国泰晤士报援引YouGov民调数据显示，首相将在6月8日大选中赢得114个多数席位
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路透圣保罗12月30日 - 巴西雷亚尔兑美元 周二上扬，收复昨 日失地，投资人关注巴西央行就干预汇市计划前景的声明。 其他拉美货币多数小涨。 雷亚尔兑美元上扬约1.8%，为约两周最大单日升幅，部分因交易商在 月底去除所谓的Ptax汇率差价。Ptax是合约中计算汇率的变化，即雷亚尔 对美元的即期交割价格的变化。 巴西央行周二宣布，至少在明年3月底之前，将维持其汇市干预计划 ，但央行为支持雷亚尔汇率每日提供的外汇对冲供给规模将减半。[nL1N0 UE1CV](完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 拉美货币报导 南非兰特报导 [ZAR/ CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 李军; 审校 李婷仪)
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* 法国总统选举不确定性提振公债需求 * 朝鲜紧张局势升级 * 市场对美联储升息的预期降温 路透纽约4月18日 - 美国公债收益率周二跌至五个月低位，因投资者 对本周末举行的法国总统选举第一轮投票感到不安，且地缘政治紧张局势 持续，增加了对避险美债的需求。 法国民调显示，极右翼总统候选人勒庞和中间派候选人马克龙将在周 日第一轮投票中胜出，将进入5月7日举行的第二轮投票，不过，他们与保 守派候选人菲永和极左翼选人梅朗雄的支持率差距在不断拉近。 美国和朝鲜关系日趋紧张，近几周令投资者坐立不安。 “投资者忧虑法国大选，并担忧亚洲地缘政治局势，”道明证券利率 策略师Gennadiy Goldberg说。 英国卫报周二报导，美国军方正考虑拦截朝鲜试射的导弹，以显示其 军事实力。 美国副总统彭斯周二再次向日本承诺，美国决不会容忍朝鲜的核和导 弹野心，此前美国警告称，对叙利亚和阿富汗的局势打击显示出美国的决 心。 指标10年期美国公债 收益率盘中跌
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