拉美汇市：巴西雷亚尔兑美元下滑，因央行减少干预汇市规模

路透圣保罗1月2日 - 巴西雷亚尔兑美元 周五下滑，此前巴西 央行减少了帮助缓冲雷亚尔兑美元跌势的干预汇市计划规模。 巴西央行周二宣布，至少在明年3月底之前，将维持其汇市干预计划 ，但央行为支持雷亚尔汇率每日提供的外汇对冲供给规模将减半。 巴西央行每周一至周五在每日标售中抛售多至1亿美元货币互换，之 前为2亿美元。 巴西经济放缓，加上商品价格大跌和美国经济增强，令雷亚尔在2014 年大跌了12.5%。 经纪公司TOV汇市交易部门主管Reginaldo Siaca表示，新年假期清淡 的交投以及全球市场美元走强令今日走势被夸大，雷亚尔兑美元一度大跌 1.71%。 巴西汇市周三和周四因假期休市。 其他拉美货币也走软，智利披索 跌逾1%，墨西哥披索 跌 约0.5%。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 拉美货币报导 南非兰特报导 [ZAR/ CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 李军; 审校 利棣儿)