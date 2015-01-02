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债券 | 2015年 1月 2日 星期五 22:41 BJT

拉美汇市：巴西雷亚尔兑美元下滑，因央行减少干预汇市规模

路透圣保罗1月2日 - 巴西雷亚尔兑美元 周五下滑，此前巴西
央行减少了帮助缓冲雷亚尔兑美元跌势的干预汇市计划规模。
    
    巴西央行周二宣布，至少在明年3月底之前，将维持其汇市干预计划
，但央行为支持雷亚尔汇率每日提供的外汇对冲供给规模将减半。
    
    巴西央行每周一至周五在每日标售中抛售多至1亿美元货币互换，之
前为2亿美元。
    
    巴西经济放缓，加上商品价格大跌和美国经济增强，令雷亚尔在2014
年大跌了12.5%。
    
    经纪公司TOV汇市交易部门主管Reginaldo Siaca表示，新年假期清淡
的交投以及全球市场美元走强令今日走势被夸大，雷亚尔兑美元一度大跌
1.71%。
    
    巴西汇市周三和周四因假期休市。
    
    其他拉美货币也走软，智利披索 跌逾1%，墨西哥披索 跌
约0.5%。(完)
      
      
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 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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