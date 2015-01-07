拉美汇市：拉美货币上涨，因ECB将追加刺激性货币措施预期带动风险意愿

中国金融：东北特钢破产重整有序推进，银行授信敞口约440亿--大连银监局
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
路透圣保罗1月7日 - 拉美货币周三上涨，因市场预计欧洲央行将推 出又一轮刺激性货币政策，这带动了全球风险意愿。 不过在美国公布数据显示，12月民间就业岗位增幅大于预期后，市场 乐观情绪降温，因这预示全球最大经济体可能很快就会升息。 在美国就业数据公布后，巴西雷亚尔 缩减涨幅，尾盘报0.3%， 稍早一度跳升1%。(完)
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
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路透5月4日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，电池制造商理士国际技术有限公司(理士国际)的三年期再融资规模已从1.5亿美元提高到了2亿美元。