拉美汇市：拉美货币上涨，因ECB将追加刺激性货币措施预期带动风险意愿

路透圣保罗1月7日 - 拉美货币周三上涨，因市场预计欧洲央行将推 出又一轮刺激性货币政策，这带动了全球风险意愿。 不过在美国公布数据显示，12月民间就业岗位增幅大于预期后，市场 乐观情绪降温，因这预示全球最大经济体可能很快就会升息。 在美国就业数据公布后，巴西雷亚尔 缩减涨幅，尾盘报0.3%， 稍早一度跳升1%。(完)