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债券 | 2015年 1月 8日 星期四 02:14 BJT

拉美汇市：拉美货币上涨，因ECB将追加刺激性货币措施预期带动风险意愿

路透圣保罗1月7日 - 拉美货币周三上涨，因市场预计欧洲央行将推
出又一轮刺激性货币政策，这带动了全球风险意愿。
    
    不过在美国公布数据显示，12月民间就业岗位增幅大于预期后，市场
乐观情绪降温，因这预示全球最大经济体可能很快就会升息。
    
    在美国就业数据公布后，巴西雷亚尔 缩减涨幅，尾盘报0.3%，
稍早一度跳升1%。(完)
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