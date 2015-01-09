拉美汇市：巴西雷亚尔和墨西哥披索上涨，因美国12月平均时薪意外下滑

路透里约热内卢1月9日 - 巴西雷亚尔和墨西哥披索周五上涨，此前 美国公布数据显示，12月平均时薪意外下滑，巩固了对美联储会耐心决定 升息的预期。 巴西雷亚尔 大涨1.3%，墨西哥披索 攀升0.5%，此前美国 公布12月平均时薪下滑，尽管非农就业岗位增幅强劲。 “很明显市场在至少未来几个月可以不必担心美国加息了，”经纪公 司TOV汇市交易部门主管Reginaldo Siaca表示。 今年拉美市场主要挑战之一是美国升息，因许多投资人可能从新兴市 场撤资，转投美国公债。 哥伦比亚披索 跌0.8%，因油价恢复跌势，令该国经济前景蒙尘 。(完)