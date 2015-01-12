拉美汇市：拉美货币多数走软，因美元走强

路透圣保罗1月12日 - 拉美货币周一多数走软，因美元受美国利率前 景提振普涨，另外，油价进一步回落损及对风险较高资产的需求。 轻质原油 跌至2009年4月以来最低，因高盛下调短期油价预估 和海湾产油国未显示出限产的迹象。 油价自7月以来重挫使投资者更趋谨慎，并重压哥伦比亚和墨西哥等 拉美产油国的货币。 墨西哥披索兑美元 结束四日连涨，哥伦比亚市场因全国假期休 市。 巴西雷亚尔兑美元 回落约1%，交易商称，在上周连涨四日后修 正，期间兑美元急升2.8%。 美元 普涨，因在上周五受就业数据拖累走低后，投资者重新考 虑美国的升息前景。(完)