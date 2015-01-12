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债券 | 2015年 1月 12日 星期一 23:11 BJT

拉美汇市：拉美货币多数走软，因美元走强

路透圣保罗1月12日 - 拉美货币周一多数走软，因美元受美国利率前
景提振普涨，另外，油价进一步回落损及对风险较高资产的需求。
    
    轻质原油 跌至2009年4月以来最低，因高盛下调短期油价预估
和海湾产油国未显示出限产的迹象。
    
    油价自7月以来重挫使投资者更趋谨慎，并重压哥伦比亚和墨西哥等
拉美产油国的货币。
    
    墨西哥披索兑美元 结束四日连涨，哥伦比亚市场因全国假期休
市。
    
    巴西雷亚尔兑美元 回落约1%，交易商称，在上周连涨四日后修
正，期间兑美元急升2.8%。 
    
    美元 普涨，因在上周五受就业数据拖累走低后，投资者重新考
虑美国的升息前景。(完)
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