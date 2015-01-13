拉美汇市：哥伦比亚披索跟随油价下挫，巴西财长讲话提振雷亚尔

标题新闻：三位共和党众议员转变立场支持修改后的医保议案，称周四可能投票但不确定能否通过
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路透圣保罗1月13日 - 哥伦比亚披索兑美元 周二开低，因油价 持续下挫，打压仰仗石油出口的该国经济前景。 但巴西雷亚尔 走强，因该国财长Joaquim Levy有关经济成长的 讲话鼓舞了投资人。 其他多数拉美货币变动不大。 在阿联酋能源部长称，尽管全球供应过剩，但石油输出国组织(OPEC) 不会减产后，油价挫至2009年3月来最低。 哥伦比亚披索兑美元在周一休市后重开，下挫约1%。(完)
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欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 西安高新技术 3.5 7 4/28簿记建档 *6.20% AA- 5/2-5/4 国开证券 产业开发创业园发展中心双创孵化专项债 (第3-7年末偿还20%本金/西安高新控股提供担保) ========================================================================================= 六盘水交通投资 14 7 4/28簿记建档 5.98% AA