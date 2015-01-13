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债券 | 2015年 1月 13日 星期二 23:05 BJT

拉美汇市：哥伦比亚披索跟随油价下挫，巴西财长讲话提振雷亚尔

路透圣保罗1月13日 - 哥伦比亚披索兑美元 周二开低，因油价
持续下挫，打压仰仗石油出口的该国经济前景。
    
    但巴西雷亚尔 走强，因该国财长Joaquim Levy有关经济成长的
讲话鼓舞了投资人。
    
    其他多数拉美货币变动不大。
    
    在阿联酋能源部长称，尽管全球供应过剩，但石油输出国组织(OPEC)
不会减产后，油价挫至2009年3月来最低。
    
    哥伦比亚披索兑美元在周一休市后重开，下挫约1%。(完)
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