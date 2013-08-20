《综述》印度和巴西等新兴市场货币下挫，受资本外逃担忧打压

**缩减刺激的威胁**

这些所谓的赤字经济体存在的风险在于，随着美联储收紧全球流动性，雷亚尔或者卢比走软将迫使投资者逃离股市和债市。这将使其货币抛盘加剧，形成周而复始的恶性循环，可能导致国际收支危机。

所有这些国家都严重依赖外资流入来填补经常帐的缺口。巴西的经常帐缺口为3%，印度为4.8%，而南非为6.5%。

“印度和南非的货币风险最大。只要货币有走软风险，就存在资金外流的担忧，”法国兴业银行的Salomon表示。

这些忧虑目前在金融市场十分明显，印度股市 下滑近2%，10年期借贷成本上涨至9%上方，为2008年以来最高。印尼股市 下跌3%，公债收益率飙升至2011年3月的高位。南非公债收益率也达到逾一年以来的最高水平。

市场正在观望，看巴西央行在今年通过货币互换实施价值约300亿美元的干预操作后，还能怎样安抚投资者。但迄今为止，巴西决策者似乎不愿意耗尽其3,700亿美元的外汇储备来对抗本币在全球范围内的贬值趋势。

和印度一样，巴西此前快速发展的经济也已经放缓，令投资者感到失望。而且巴西类似于印尼，由于中国对大宗商品的吸纳减弱，巴西在贸易收支上也出现了急遽恶化 。