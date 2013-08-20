《综述》印度和巴西等新兴市场货币下挫，受资本外逃担忧打压

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
**缩减刺激的威胁**
这些所谓的赤字经济体存在的风险在于，随着美联储收紧全球流动性，雷亚尔或者卢比走软将迫使投资者逃离股市和债市。这将使其货币抛盘加剧，形成周而复始的恶性循环，可能导致国际收支危机。
所有这些国家都严重依赖外资流入来填补经常帐的缺口。巴西的经常帐缺口为3%，印度为4.8%，而南非为6.5%。
“印度和南非的货币风险最大。只要货币有走软风险，就存在资金外流的担忧，”法国兴业银行的Salomon表示。
这些忧虑目前在金融市场十分明显，印度股市 下滑近2%，10年期借贷成本上涨至9%上方，为2008年以来最高。印尼股市 下跌3%，公债收益率飙升至2011年3月的高位。南非公债收益率也达到逾一年以来的最高水平。
市场正在观望，看巴西央行在今年通过货币互换实施价值约300亿美元的干预操作后，还能怎样安抚投资者。但迄今为止，巴西决策者似乎不愿意耗尽其3,700亿美元的外汇储备来对抗本币在全球范围内的贬值趋势。
和印度一样，巴西此前快速发展的经济也已经放缓，令投资者感到失望。而且巴西类似于印尼，由于中国对大宗商品的吸纳减弱，巴西在贸易收支上也出现了急遽恶化 。
其他拉美货币，尽管岌岌可危程度不如雷亚尔，也在过去数日内大幅下跌。墨西哥披索兑美元 周一下跌约1%。与铜价关联性很强的智利披索兑美元 周一下跌1%，收于逾一年的最低水平。(完) (编译 朱晓军；审校 张明钧)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。