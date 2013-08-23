《综述》新兴市场跌势恶化，未来料将困难重重

泰铢 也跌至三年低点，迫使泰国央行向市场承诺将在必要时行动。韩元 则下滑至两周低位。

墨西哥披索 周三也受卖盘打压，下跌2%。俄罗斯卢布兑欧元-美元一揽子货币跌至近四年低点，而数据显示俄罗斯央行8月卖出37亿美元。

分析师认为跌势尚未结束。过去十年里数以万亿(兆)计的美元流入新兴市场，而他们认为实际上仅有极少量撤走，暗示还将有更加巨额的流出。

汤森路透理柏(Lipper)数据显示，截止7月的三个月中，其跟踪的全球新兴股市基金净流出约80亿美元资金。这相当于基金管理总资产的不到2%。

该数据还显示，专业投资新兴市场美元债务的基金今年净流出10亿美元，而其总资产量为1,240亿美元。

“中长期来看，我们对新兴市场持正面看法。资金流入该类资产反映的是全球资产分配的一种结构变化，而非周期性变化，”霸菱资产管理新兴债务主管Thanasis Petronikolos表示。

“但是短期来看，还将会有更多波动。”

如欲查看2013年MSCI新兴市场指数表现，请点选(link.reuters.com/weh36s)(完) (编译 朱晓军；审校 孙茉莉)