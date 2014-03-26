拉美汇市：巴西雷亚尔和墨西哥比索在触及数月高位后升势暂停

路透圣保罗3月26日 - 巴西雷亚尔和墨西哥比索兑美元周三持稳至下滑，在触及数月高位后近期升势暂停。

巴西雷亚尔 抹去稍早升幅，跌0.2%，墨西哥比索 变动不大，此前四日升势带动墨西哥比索升至两个月高位。

智利比索兑美元 升1%，至一个月最高，因寄望中国采取刺激措施会提振智利主要出口商品-铜的需求。

过去几日，对中国银行会出台新的刺激措施支撑经济的预期带动了新兴市场的走势。(完)

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