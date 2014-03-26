拉美汇市：巴西雷亚尔和墨西哥比索在触及数月高位后升势暂停

标题新闻：美联储理事鲍威尔建议去除银行压力测试中监管机构所采用的质化标准
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路透圣保罗3月26日 - 巴西雷亚尔和墨西哥比索兑美元周三持稳至下滑，在触及数月高位后近期升势暂停。
巴西雷亚尔 抹去稍早升幅，跌0.2%，墨西哥比索 变动不大，此前四日升势带动墨西哥比索升至两个月高位。
智利比索兑美元 升1%，至一个月最高，因寄望中国采取刺激措施会提振智利主要出口商品-铜的需求。
过去几日，对中国银行会出台新的刺激措施支撑经济的预期带动了新兴市场的走势。(完)
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路透北京4月20日 - 中国保监会周四发文称，将强化监管力度，持续整治市场乱象，始终坚持“严”字当头，严防严管严控保险市场违法违规行为；同时坚持底线思维，严密防控风险。
路透上海4月20日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *宜昌伍家新城 5 7 4/19簿记建档 6.50% 上限6.5% AA 1 第3-7年末还20%本金 投资控股集团 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *宿迁市经济 12 7 4/19簿记建档 5.40% 上限6.0% AA 3.7667 第3-7年末还20%本金