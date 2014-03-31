拉美汇市：巴西雷亚尔兑美元受叶伦讲话带动扭转稍早跌势

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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路透圣保罗3月31日 - 拉美汇市周一走势震荡，但波幅不大。巴西雷亚尔兑美元 收复稍早失地，兑美元小涨，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦讲话带动。
叶伦周一表示联储采取“非常规”举措提振经济的状况还需持续一段时间，尤其是在就业市场表现仍然挣扎的情况下。
H.Commcor分析师Waldir Kiel表示，叶伦的讲话对通胀态度较为温和，这令市场有关美联储升息的预期有所降温。
墨西哥和智利披索 也在叶伦讲话后小涨。
但智利披索兑美元 升势受限，因铜价下滑，且周一公布的数据显示，智利2月工业生产降幅大于预期。(完)
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路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
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