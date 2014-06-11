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市场报道 | 2014年 6月 11日 星期三 23:26 BJT

拉美汇市：巴西雷亚尔连升四日后回软，墨西哥比索和智利比索变动不大

路透里约热内卢6月11日 - 巴西雷亚尔兑美元周三在连升四个交易日后回软，墨西哥比索和智利比索在近期下滑后今日变动不大。

巴西雷亚尔兑美元 跌0.3%，报2.2330雷亚尔。

巴西民调显示总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)在10月大选前的支持率进一步下降，明年将有一个对市场更友好的政府的可能性增加。(完)

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