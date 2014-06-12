拉美汇市：拉美货币兑美元小涨，美国经济数据令提前升息预期降温

欧洲央行：法国大选后可资助银行，但不能越权打压公债收益率--维斯科
路透华盛顿4月22日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周六称，如果周日法国总统选举投票导致市场震荡，欧洲央行可以向银行提供资金，但打压政府借款成本上升就超过了央行的职权范围。
路透里约热内卢6月12日 - 拉美货币兑美元周四小涨，因美国公布的经济数据为美联储可能较预期提前升息的预期降温，降低了美元的吸引力。
墨西哥比索兑美元 升0.2%，报12.9755，突破重要的心理关口13比索，为墨西哥央行上周五意外降息来首次。
巴西雷亚尔兑美元 小升0.1%，报2.23，成交量减少，因今日该地区交易商关注2014世界杯开幕，首战巴西对克罗地亚将在2000GMT举行。(完)
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路透华盛顿4月22日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周六称，如果周日法国总统选举投票导致市场震荡，欧洲央行可以向银行提供资金，但打压政府借款成本上升就超过了央行的职权范围。
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
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