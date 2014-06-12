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市场报道 | 2014年 6月 13日 星期五 02:46 BJT

拉美汇市：拉美货币兑美元小涨，美国经济数据令提前升息预期降温

路透里约热内卢6月12日 - 拉美货币兑美元周四小涨，因美国公布的经济数据为美联储可能较预期提前升息的预期降温，降低了美元的吸引力。

墨西哥比索兑美元 升0.2%，报12.9755，突破重要的心理关口13比索，为墨西哥央行上周五意外降息来首次。

巴西雷亚尔兑美元 小升0.1%，报2.23，成交量减少，因今日该地区交易商关注2014世界杯开幕，首战巴西对克罗地亚将在2000GMT举行。(完)

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