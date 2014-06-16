拉美汇市：拉美货币全线走软，交易商关注本周美联储货币政策会议

中国外汇：一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04，四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透圣保罗6月16日 - 拉美货币兑美元周一全线下滑，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三宣布货币政策声明前，交易商密切关注全球利率前景。
“美联储可能不会升息，但会指出经济改善，这也会给市场带来压力，”经纪公司Advanced汇市交易主管Celso Siqueira表示。
哥伦比亚比索兑美元 小跌，昨日该国总统桑托斯赢得连任。(完)
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路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。
路透4月20日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，香港上市的中国汇源果汁集团有限公司正在邀请更多银行参贷，计划三年期贷款筹资规模提高到2.8亿欧元(3.01亿美元)左右。该贷款在一般银团阶段吸引到三家银行参贷。