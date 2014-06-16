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债券 | 2014年 6月 16日 星期一 23:57 BJT

拉美汇市：拉美货币全线走软，交易商关注本周美联储货币政策会议

路透圣保罗6月16日 - 拉美货币兑美元周一全线下滑，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三宣布货币政策声明前，交易商密切关注全球利率前景。

“美联储可能不会升息，但会指出经济改善，这也会给市场带来压力，”经纪公司Advanced汇市交易主管Celso Siqueira表示。

哥伦比亚比索兑美元 小跌，昨日该国总统桑托斯赢得连任。(完)

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